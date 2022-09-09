Эксперт назвал четыре фактора, сдерживающих развитие внутреннего туризма в стране

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Развитие внутреннего туризма в стране тормозит неудобный трансфер, недостаток комфортных и недорогих современных гостиничных комплексов, качество обслуживания и культуры общения и плохо организованный PR. Такую точку зрения высказал генеральный директор ООО "Таймас-групп" Динар Минахметов (Республика Татарстан), комментируя итоги заседания президиума Госсовета, на котором президент Владимир Путин заявил, что развитие внутреннего туризма в современных условиях выходит для России на первый план.

"Путешествовать по России дороже, чем заграницей - нет чартерных рейсов, расстояния огромные, дороги плохие, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - Не везде развита инфраструктура - нет комфортных и недорогих современных гостиничных комплексов и отелей с системой питания и развлекательным сектором, качество обслуживания и культура общения оставляет желать лучшего".

При этом эксперт согласен с тем, что огромнейшее количество регионов России интересно для туризма. Российская природа восхитительна, у нас колоссальный культурный пласт, интересные традиции, много исторических артефактов и богатое наследие.

Глава государства считает, что внимание нужно уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем регионам, которые еще только "осваивают, поднимают индустрию туризма наверх". "Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом", - констатировал он.

Путин привел оценки, согласно которым туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. По оценкам Ростуризма, российская туристическая отрасль обеспечивает 10 млн рабочих мест, при этом число занятых может расти на 10-15% в год.