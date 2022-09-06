Колумнист Forbes оценил усилия тюменских властей по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель

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Вдвое перевыполненный план по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель говорит о том, что команда губернатора Тюменской области неплохо поработала в этом направлении. С такой оценкой выступил аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов (Брянская область). Вовлечение в озоборот неиспользуемых земель, по его словам, далеко непростой процесс.

"Иногда он связан с юридическими сложностями, если собственник земли не может или не хочет заниматься на ней сельским хозяйством, – пояснил колумнист Forbes, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Кроме того, сама мелиорация, восстановление плодородности земли и самой возможности работать на ней, требует много труда и вложений".

План по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель на 2021 год составлял 2 тыс. 549 гектаров. Фактически по итогам года ввели в оборот 5 тыс. 99 гектар. Об этом на заседании президиума правительства Тюменской области, где были подведены итоги реализации региональной программы развития агропромышленного комплекса за 2021 год, сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов. "Объем произведенной в регионе сельхозпродукции на душу населения превысил 52 тысячи рублей. Это больше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу, – сообщил он. - Производство скота и птицы в живом весе – выше запланированного на 26,6 процента, производство молока – на 1,2 процента. По производству картофеля регион занял первое место в УФО".

Тюменский агропромышленный комплекс традиционно привлекателен для инвесторов. В 2021 году реализован крупный инвестпроект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. в год тонн компании "РУСКОМ".

В 2022 году продолжается работа по созданию племенного репродуктора индейки 2-го порядка компании "Дамате" на 12 млн инкубационных яиц. Строятся четвертая очередь тепличного комбината "ТюменьАгро" и завод по глубокой̆ переработке гороха АО "ПРОТЕИНСИБ".

"Свой вклад в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса вносят все сельские жители – от трудовых коллективов крупных агропредприятий до фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Продовольственная безопасность региона обеспечена. Главное – наращивать темпы развития", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.