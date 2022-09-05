Эксперт: выпускники ТВВИКУ - достойный пример подрастающему поколению и сверстникам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники ТВВИКУ - достойный пример подрастающему поколению и сверстникам. Они личным примером показывают что значит быть патриотом своей страны, как защищать и любить свой город своё село и свою Родину. Так откликнулся на сообщение о награждении Тюменского высшего военно-инженерного командного училищи им. маршала А.И. Прошлякова орденом Кутузова член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Достойная, высокая награда, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - История и масштаб поражает! Сколько достойных сынов Отечества выпустили в ТВВИКУ".

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина училище награждено орденом Кутузова за заслуги в подготовке высококвалифицированных военных кадров. Высокую государственную награду к боевому знамени единственного в стране военного вуза, готовящего офицеров инженерных войск, прикрепил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

За годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 тыс. офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, а пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации. 97 выпускников ТВВИКУ стали генералами в советских и российских вооруженных силах, других силовых ведомствах нашей страны.

Выпускники училища выполняли интернациональный долг в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Алжире, Вьетнаме, а также участвовали в боевых действиях в горячих точках на территории бывшего СССР и Российской Федерации. С 2015 года офицеры, подготовленные в ТВВИКУ, принимают участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике, с 2020 года выполняют задачи в Нагорном Карабахе, с 2022 года – на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. В их числе – уроженец Тюменской области полковник Рустам Сайфуллин, проявивший мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

"Выполняя боевые задачи, выпускники ТВВИКУ демонстрируют лучшие качества русского офицерства, наполняя историю училища страницами доблести, героизма и мужества", – заявил заместитель министра обороны России.

ТВВИКУ, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, – один из символов областной столицы и региона в целом, очень важное для всех нас "место силы". "Офицеры и курсанты ТВВИКУ принимают активное участие в общественной, научной и спортивной жизни Тюменской области, вносят весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, -отметил он. - Региональное правительство оказывает содействие в реализации масштабной программы совершенствования материально-технической базы училища, включающей строительство и реконструкцию целого ряда объектов".