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Уроки "Разговор о важном" крайне своевременное решение, считает эксперт

Общество, 15:51 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки "Разговор о важном" с акцентированием на правильных ценностях, исторической правде и величии русского народа, которые по поручению президента будут еженедельно проводиться в школах, - крайне важное и своевременное решение. Об этом заявил член Общественной палаты Тульской области Валерий Московский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

"В очередной раз подчеркнута важность поддержки российских военных - участников специальной военной операции на Украине со стороны общества, молодых людей", - пояснил он.

"Разговор о важном" в День знаний, 1 сентября, в Калининграде Владимир Путин провел с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Президент назвал очень важной поддержку российских военных - участников специальной военной операции на Украине со стороны общества, молодых людей. "Ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают, они должны понимать, за что они отдают свои жизни. Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут", - сказал он.

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# Владимир Путин , урок , школьники

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