Александр Моор смог найти новый, еще не открытый в других регионах ресурс роста, считает эксперт

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Тюменский муниципальный акселератор – это социальный лифт для идей, который поднимает "с низов" толковые начинания и, вслед за ними, тянет вверх муниципалитеты, их экономику и социальное развитие. Александр Моор, по оценке аналитика консалтинговой компании GSA, колумниста Forbes Юрия Лобунова (Брянская область), смог найти новый, еще не открытый в других регионах ресурс роста.

"Разумеется, это даст синергический эффект, который не может не сказаться на изменениях к лучшему и в масштабах региона, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Убежден, что эта тюменская практика будет заимствована и в других субъектах Федерации".

Акселерация – это ускорение работы городских и районных инвестиционных команд. Муниципальный акселератор, по словам Александра Моора, имеет стратегическое значение для всего региона. "Безусловно, большие инвестпроекты – наши драйверы и наша гордость, - сказал губернатор. - Но жизнь показывает, что десятки и сотни небольших муниципальных проектов совершенно точно способны обеспечить прочный фундамент для социально-экономического развития Тюменской области".

Губернатор предложил новые меры поддержки инвестиционных проектов муниципального и межмуниципального уровня. Создание отдельного фонда кредитования небольших проектов в Инвестиционном агентстве Тюменской области поможет повысить инвестиционную привлекательность муниципалитетов, считает глава региона. "Мы анализируем сегодня надежность таких кредитов. По малому и среднему бизнесу процент невозврата невелик. Наши предприниматели ответственно относятся к деньгам. Надо подумать, чтобы проекты, которые отобраны на акселераторе, были реально поддержаны деньгами. Большинство из них укладывается в сумму до 5 миллионов рублей", – сказал Александр Моор.