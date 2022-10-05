Эксперт прокомментировал ускоренную регистрацию брака мобилизованных

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Даже частичная мобилизация не должна быть помехой на пути к заключению семейного союза, - заявил на площадке "Экспертный клуб России" член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт.

"Специальная военная операция продолжается, но так же и продолжается жизнь, и не стоит забывать о ценностях жизни, а создание семьи - это самое главная цель мужчины и женщины. Совет Вам да любовь, и пусть ничто не мешает на вашем пути быть счастливыми по всей жизни", - сказал он.

Ранее, 4 октября на полигоне ТВВИКУ 10 пар заключили брак . Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание.

"Предложение сделал до мобилизации. Но планировали подождать, пока Карина закончит вуз. Ну а раз такая ситуация - решили не тянуть. Я же вернусь. Мотивация теперь очень большая. Есть ответственность за семью", — рассказал Дмитрий.

Всего планируют заключить брак 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне.