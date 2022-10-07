Эксперт назвал национальный форум преподавателей истории в Тобольске важнейшим событием последнего времени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первый национальный форум преподавателей истории, который проходит в Тобольске 7 октября, - это важнейшее событие последнего времени в процессе формирования исторической культуры россиян. Об этом заявил доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев (Псковская область).

Речь, по его словам, идет о важнейшей дискуссии, которая должна определить пути и методы исторического воспитания огромного числа вузовской молодежи, будущей элиты российского общества.

"В кризисе, переживаемом исторической наукой, отчетливо видится отсутствие концептуального взгляда на прошлое, что негативно сказывается на историческом просвещении народа и формировании патриотических настроений, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Василий Ключевский любил повторять, что "история не учительница, а надзирательница, magistravitae: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Хочется надеяться, что форум консолидирует не только ученых, но и все слои общества, а политическая власть будет относиться к исторической науке не столько как к идеологии, а как к науке, формирующей идеалы человека, его нравственность и мировоззрение, пробуждающее историческую память".

Профессор Александр Голышев высказал сожаление, что среди приглашенных на форум нет представителей Российского военно-исторического общества, организатором и первым председателем Псковского регионального отделения которого он является.