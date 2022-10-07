Частичная мобилизация, по мнению эксперта, решение - необходимое и своевременное

expert-club.online expert-club.online

Решение о проведении частичной мобилизации - необходимое и своевременное. Безусловно, оно вызвало широкий отклик в обществе. В этом уверена председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова.

Большинство наших сограждан, по ее словам, с пониманием относится к этому ответственному решению, более того, люди проявляют лучшие свои качества. "Многие жители Северной Осетии, например, не дожидаясь повестки, добровольцами пришли в военкоматы, - сообщила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Кто же, если не мы, защитит наше Отечество, наши семьи от врагов, от злодеяний неонацистов. Все явились на сборные пункты, проявив свою готовность защищать Родину. Сегодня более 700 человек из Северной Осетии отправлены в воинские части в рамках частичной мобилизации, при этом добровольцев в их рядах- более 100 человек".

В республике чтят воинские традиции, торжественно провожают граждан, призванных в рамках частичной мобилизации для выполнения задач в зоне специальной военной операции. С напутственными словами к воинам обратился глава Северной Осетии Алании Сергей Меняйло. Боевой генерал, контр-адмирал, имеющий огромный военный опыт, неоднократно выезжает на передовую, оказывает неоценимую помощь отрядам добровольцев из Северной Осетии.

В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Призыву подлежат 300 тыс. резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

Глава государства Владимир Путин в своей речи на церемонии подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ объяснил, что Россия восстанавливает справедливость, возвращая домой свои потерянные из-за ошибок прошлых лидеров исторические территории и заново объединяет расколотый народ. "Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков", - подчеркнул он.