Частичная мобилизация, по мнению эксперта, мера экстраординарная, но крайне необходимая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Частичная мобилизация, объявленная указом главы государства - мера экстраординарная, но крайне необходимая для решения задачи сохранения большой исторической России, подавления ростков нацизма, с которым боролись наши предки. Такую точку зрения высказал председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников (Кемеровская область).

И частичная мобилизация, безусловно, способствует сплочению российского общества, но выявленные сбои и системные недостатки, по его мнению, необходимо устранить всеми силами.

"Если реформирование военкоматов, усиление военных учебных центров (в том числе, для проведения регулярных сборов для профильных спецов), восстановление сети военных училищ и укрепление сержантского корпуса - это задачи, требующие значительного времени и ресурсов, то ошибки, допущенные при мобилизации, и помощь защитникам Отечества и их семьям - задача, которую необходимо решать оперативно", - подчеркнул Владислав Овчинников, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В этом велика роль губернаторов, органов государственной власти и общественных организаций. Пример Кузбасса, где губернатор взял под личный контроль исправление всех недочетов и опережающее решение задач, должен стать ориентиром и для других регионов. Личное посещение Сергеем Цивилевым и постоянное нахождение представителей правительства Кузбасса в учебных центрах, где проходят подготовку мобилизованные кузбассовцы, личный контакт с ними, позволил разрешать назревающие проблемы на начальной стадии. Так, военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО из Кузбасса, по поручению Губернатора Кузбасса будут обеспечены необходимой одеждой (утеплёнными перчатками, носками, сапогами и тельняшкой, шапкой, балаклавой, плащом), спальником и аптечкой.

Задачу своевременно исправлять допущенные при мобилизации ошибки поставил президент России. Частичная мобилизация является новым вызовом для страны и поэтому не может проходить в идеальных условиях.