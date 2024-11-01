В Тюмени на пять дней перекроют участок Юганского проезда

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок дороги у дома № 33 по Юганскому проезду в Тюмени закроют для транспорта на несколько дней – со 2 по 6 декабря. Это связано с выполнением работ по монтажу сетей водоотведения, сообщили в администрации города.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Дружбы, Ветеранов труда, межквартальным проездам.

Водителей просят быть внимательнее, обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.