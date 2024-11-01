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В Тюмени на пять дней перекроют участок Юганского проезда

Общество, 08:27 26 ноября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок дороги у дома № 33 по Юганскому проезду в Тюмени закроют для транспорта на несколько дней – со 2 по 6 декабря. Это связано с выполнением работ по монтажу сетей водоотведения, сообщили в администрации города.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Дружбы, Ветеранов труда, межквартальным проездам.

Водителей просят быть внимательнее, обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# перекрытие движения

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