Новогоднюю сказку с филармоническим оркестром покажут юным тюменцам
Новогоднюю сказку с Тюменским филармоническим оркестром покажут юным тюменцам 21 и 22 декабря. Это будет сказка в русском стиле "Ивашка в загадочном лесу", написанная современным драматургом и сценаристом Ульяной Волиной, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
"Чтобы спасти родную деревню от чудовища, Ивашка идет в заколдованный лес - туда, где живет нелюдимый богатырь. А чтобы услышать продолжение, приходите в филармонию, где эта сказка прозвучит под звуки большого оркестра и в сопровождении яркого видеоряда", - отмечают организаторы.
Над созданием музыки для сказки работал музыкант и композитор Александр Муравьёв. Дирижировать оркестром будет Иван Шинкарев.
Постановки запланированы в Тюменской филармонии на 12 и 17 часов в оба дня. Билеты по ссылке. Возрастное ограничение: 0+