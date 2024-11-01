Новогоднюю сказку с филармоническим оркестром покажут юным тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю сказку с Тюменским филармоническим оркестром покажут юным тюменцам 21 и 22 декабря. Это будет сказка в русском стиле "Ивашка в загадочном лесу", написанная современным драматургом и сценаристом Ульяной Волиной, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

"Чтобы спасти родную деревню от чудовища, Ивашка идет в заколдованный лес - туда, где живет нелюдимый богатырь. А чтобы услышать продолжение, приходите в филармонию, где эта сказка прозвучит под звуки большого оркестра и в сопровождении яркого видеоряда", - отмечают организаторы.

Над созданием музыки для сказки работал музыкант и композитор Александр Муравьёв. Дирижировать оркестром будет Иван Шинкарев.

Постановки запланированы в Тюменской филармонии на 12 и 17 часов в оба дня. Билеты по ссылке. Возрастное ограничение: 0+