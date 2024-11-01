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Александр Моор: участницы комитета семей воинов Отечества объединились для поддержки друг друга

Губернатор, 21:46 25 ноября 2024

из Тelegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Тelegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Участницы комитета семей воинов Отечества объединились для поддержки друг друга. Потом поняли, что знаний и компетенций достаточно, чтобы помогать и остальным родственникам военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам встречи с общественницами 25 ноября.

"Поздравил с Днем матери мам, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. За чашкой чая в фонде "Защитники Отечества" поговорили с активистами "Комитета семей воинов Отечества Тюменской области". Это простые женщины. У кого-то сына мобилизовали, у других – заключил контракт. Есть мамы кадровых военных, мамы росгвардейцев", - пояснил глава региона.

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Он отметил, что в комитет семей обращаются по разным вопросам: одним нужна юридическая помощь, а другим просто надо выговориться. Организация плотно работает с фондом "Защитники Отечества" и правительством региона: "Как показала практика чем больше таких организаций, в том числе общественных, тем лучше".

Губернатор поблагодарил участниц комитета за воспитание достойных и мужественных сыновей и пожелал скорейшего возвращения их детей домой.

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# Александр Моор , поддержка , СВО

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