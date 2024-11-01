В десяти СНТ Тюмени отключат электричество из-за плановых работ 26 ноября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В десяти СНТ Тюмени отключат электричество из-за плановых работ 26 ноября. Энергетики СУЭНКО завершат обновление сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий повысит общий уровень надежности электроснабжения в дачных обществах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

26 ноября работы пройдут в СНТ: "Топаз", "Яблонька", "Степное", "Ручеек", "Медик", "Здоровье", "Незабудка", "Торфянник-1", "Березняки", "Надежда-3"

Во время ремонта на тех объектах, где это возможно СУЭНКО обеспечит питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель генераторов или индивидуальных бензогенераторов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно по телефону единого контактного центра компании 8-800-700-86-72 или оставив заявку на suenco.ru.