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Акция "Безопасный Новый год" продолжается в Тюменской области

Общество, 12:56 06 января 2025

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

В Тюменской области продолжается ведомственная акция "Безопасный Новый год". Сотрудники Росгвардии напоминают тюменцам о соблюдении мер безопасности и раздают информационные буклеты.

В Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других населённых пунктах региона экипажи вневедомственной охраны раздают памятки на маршрутах патрулирования, на улицах и сотрудникам охраняемых объектов.

В Тюмени к ведомственной акции присоединилась и служебная собака по кличке Жуча. Бельгийская овчкарка в праздничном образе подарила хорошее настроение тюменцам и гостям города.

В рамках акции офицеры вручили буклеты ветеранам и поздравили их с наступившим новым годом, пожелав безопасных праздников и поблагодарив за многолетнюю службу в рядах ведомства.

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

В приёмный день сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели профилактические беседы с гражданами, обратившимися за получением государственных услуг, и напомнили владельцам оружия о правилах его безопасного хранения, перевозки и использования.

Особое внимание уделено разъяснению требований законодательства в этой сфере, в том числе, вступивших в силу с 1 января 2025 года.

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# Росгвардия по Тюменской области

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