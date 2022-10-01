В России принимают меры по повышению безопасности и проводят социальную мобилизацию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности, документом предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.

Путин будет еженедельно получать доклады о работе комиссии Госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и координационного совета правительства по обеспечению потребностей ВС РФ.

Одновременно с этим в регионах проводится социальная мобилизация, власти помогают семьям мобилизованных. Мобилизованные получают единовременные выплаты от региональных властей, путевки в санатории, школьники из семей мобилизованных получают бесплатное питание, собираются теплые вещи и предметы быта.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов на площадке "Экспертного клуба России" отметил, что Белгородская область находится в особом положении в связи с самой большой протяженностью из всех регионов границы с Украиной. "Этот фактор обусловливает необходимость направления дополнительного объема ресурсов на обеспечение безопасности и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, на фоне других регионов в аспекте поддержки мобилизованных граждан и их семей регион выглядит достойно", - рассказал он.