Северный шаман погадает на оленьих рогах в "Ночь искусств" в Тюмени

| Фото: ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Гадание на оленьих рогах, конкурс хороводов, светлица Царь-девицы и многое другое ждут тюменцев в ДНК "Строитель" в "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Впервые здесь пройдут показы фильмов, будут работать этномастерская и выставка, откроется светлица Царь-девицы. Северный шаман погадает на оленьих рогах, проведет обряд очищения, привлечения удачи. Для тех, кто интересуется языками коренных народов Севера, организуют экспресс-курс", — рассказали организаторы.

События, приуроченные к "Ночи искусств", стартуют в разных залах ДНК "Строитель" с 18 часов. Предсказания северного шамана можно услышать в офицерском зале. В фойе первого этажа откроется этномастерская, где гости посетят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставку мастеров Тюмени.

В светлице Царь-девицы, в кабинете №315, откроется выставка народного костюма. Желающие смогут примерить наряды и сделать фото на память. Женщин ждет эксперсс-курс по повязыванию платка в суровую зиму.

В синем зале покажут семейный фильм-сказку "Самый сильный" на основе башкирских народных сказок и легенд и киноленту "Казаки" по одноименной повести Льва Толстого. В кабинете №310 развернутся курсы хороводоводов, а в клубном зале можно будет потанцевать и послушать песни от ансамбля народной музыки "Сибирская забава", театра "Яр-Хмель".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова