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Киберпатруль Тюменской области рассказывает детям рассказали о правилах поведения

Общество, 09:36 05 ноября 2022

Киберпатруль Тюменской области | Фото: Киберпатруль Тюменской области

Видеоролики "Типичная видеоигра" о правильном поведении на улице, в школе и дома подготовила для детей и родителей команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области".

В серии коротких роликов дети — персонажи компьютерной игры. Они сталкиваются с обычными повседневными ситуациями, решить которые можно только соблюдая правила безопасности.

Так, в первом ролике рассказывают о безопасном времяпрепровождении на улице. Героиня показывает, как правильно реагировать на незнакомца.

Второе видео посвящено правильному поведению в школе, ребенку расскажут, как вести себя на уроке и в коридорах учебного заведения во время перемены, пишет Мегатюмень.

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