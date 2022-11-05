Лже-следователь украл у тюменки более миллиона рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 1 млн 200 тыс. рублей выманил у жительницы Тюмени мошенник, представившийся сотрудником следственных органов, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела средства на указанные им номера счетов. Сотрудники следственных органов никогда не требуют перевести денежные средства и не просят в телефонном разговоре сообщать банковскую информацию гражданина, напомнили в СК.

При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов.