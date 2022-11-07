На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган временно введут реверсивное движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реверсивное движение будет действовать на 55-м км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган 10 и 11 ноября с 9 до 18 часов, сообщает Уралуправдор.

Ограничение вводится на время ремонта железнодорожного переезда рядом с пос. Марамзино. Движение автомобильного транспорта будет идти в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06 звонок бесплатный.