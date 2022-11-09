Участник аварии на дороге в Тюменской области не имел прав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летний водитель машины ВАЗ-2107 – участник аварии на 28-м км автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык – не имеет права управления транспортом. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В 2017, 2019 и 2020-м году автомобилист задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. За повторное пьяное вождение был подвергнут уголовной ответственности. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ и 2-м годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, на 28-м км автодороги Богандинский – Червишево – Чаплык 9 ноября столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. В результате пострадали четверо взрослых и один ребенок.