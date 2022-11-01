1,5 тонны свежей клюквы экспортировали предприниматели Вагайского района в Казахстан
1,5 тонны свежей клюквы экспортировали предприниматели Вагайского района в Казахстан. Перед отправкой специалисты лаборатории Россельхознадзора Тюменской области провели энтомологическое исследование партии, сообщает ведомство.
По его результатам продукцию признали соответствующей требованиям Таможенного союза стран-импортеров. Партию уже получили предприниматели соседнего государства.
При этом в надзорном ведомстве отметили, что ежегодно за сезон жители Вагайского района заготавливают для ярмарок и экспорта около 300 тонн свежей клюквы. Каждая крупная партия ягод подлежит обязательному фитосанитарному контролю.