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1,5 тонны свежей клюквы экспортировали предприниматели Вагайского района в Казахстан

Экономика, 14:38 10 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1,5 тонны свежей клюквы экспортировали предприниматели Вагайского района в Казахстан. Перед отправкой специалисты лаборатории Россельхознадзора Тюменской области провели энтомологическое исследование партии, сообщает ведомство.

По его результатам продукцию признали соответствующей требованиям Таможенного союза стран-импортеров. Партию уже получили предприниматели соседнего государства.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что ежегодно за сезон жители Вагайского района заготавливают для ярмарок и экспорта около 300 тонн свежей клюквы. Каждая крупная партия ягод подлежит обязательному фитосанитарному контролю.

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# Вагайский район , Россельхознадзор , экспорт

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