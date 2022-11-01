RSM 2375: техника, которая не подведет

| Фото: АО "Тюменьагромаш" | Фото: АО "Тюменьагромаш"

Трактор RSM 2375 за время работы на полях страны зарекомендовал себя как помощник, которому можно доверять. Машина пришлась по нраву сибирским аграриям, и сегодня является одной из самых популярных в регионе.

RSM 2375 по праву может считаться одним из самых популярных тракторов российского фермерства. Это универсальная машина, которая может работать с множеством навесных и прицепных орудий – от плуга до посевного комплекса. Современные инженерные решения RSM 2375 сочетает с простотой в управлении и надежностью, он может использоваться в сельскохозяйственных работах с ранней весны до поздней осени. По оценкам специалистов, выбор трактора RSM 2375 экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 1500 га.

СПК "Садовод" (Тюменская область, Ялуторовский район) — животноводческое хозяйство. Численность стада составляет около 1500 голов. На посевных площадях более 2000 га выращиваются кормовые культуры и зерно на фуражные цели. "Когда зашла речь об обновлении техпарка, мы приняли решение в пользу RSM 2375, – рассказывает руководитель хозяйства Юрий Федосенко. – Трактор оправдал наши ожидания. Отработал посевную на наших полях сложной конфигурации. Одно из достоинств машины для нас – спарка, что очень выручает на ранневесеннем бороновании. Земля ещё только отходит от снега, сырая, тракторы буксуют, а с RSM 2375 таких проблем нет. Также нравится его производительность. А за счет отличного освещения машина может качественно работать в ночное время, ведь в период посевной это очень важно. Еще одно достоинство – экономичный расход топлива. Полного бака хватает на всю смену, даже немного остается, нет нужны бензовоз гонять в поле. Хочу сказать несколько слов и о сервисе: техобслуживание специалисты компании Тюменьагромаш выполняют быстро и вовремя. А поломок у нас никаких не было, что говорит о надежности машины".

Механизатор СПК "Садовод" Александр Королевских работал на разных тракторах и RSM 2375 оценил по достоинству. "В управлении всё просто, даже ребенок справится. Режимы передач включаются легко, если забуксуешь, не надо руль выворачивать двумя руками, сделать это можно спокойно, без усилий. Трактору хватает мощности, даже в запасе есть передачи. Когда посевной комплекс не дает быстрее ехать, скорость до 12 км/ч, что тоже неплохо", – рассказывает Александр Королевских. Отдельного упоминания, по мнению механизатора, заслуживает комфортная кабина: удобное кресло, эргономичная система управления, отличный панорамный обзор, музыкальная система, кондиционер — все, чтобы работать было приятно. "Мне нравится, что трактор простой, проблем с ним нет, ничего не ломается", – резюмирует Александр Королевских.

Фермер из Армизонского района Михаил Ануфриев тоже недавно стал владельцем RSM 2375. Подготовка к сезону в КФХ проводится фундаментально. И в этом году заранее закупили не только удобрения, но и горюче-смазочные материалы, подготовили семена, чтобы все работы провести в срок. Техника, по мнению Михаила Ануфриева, тоже не должна подводить. Поэтому когда встал вопрос о покупке нового трактора, проконсультировавшись с коллегами и специалистами, выбрали RSM 2375. Благо, есть где посмотреть на его работу – в Сибири эта модель является одной из самых продаваемых, трактор часто можно увидеть на полях. Привлекательным, по мнению аграриев, в машине является то, что она очень хорошо приспособлена для работы в сибирских условиях. Мощный двигатель в сочетании с механической коробкой передач обеспечивает отличные тяговые возможности. Тяговый брус позволяет эффективно работать с прицепными орудиями. Нагрузка на оси распределяется оптимально. Мотор укомплектован системой очистки топлива, поэтому в цилиндры подаётся горючее без воды, что обеспечивает предсказуемость функционирования агрегата. Механика RSM 2375 выгодна с точки зрения экономии топлива и обеспечивает высокий КПД. Передние решетки радиатора открываются наружу для оперативного обслуживания машины: очистки и осмотра радиатора и системы охлаждения.

Михаил Ануфриев отмечает, что его личный опыт работы на RSM 2375 подтвердил благоприятные отзывы: "Я доволен трактором. Если даже 12 часов проработаешь, ни спина, ни ноги не устают. Со всеми орудиями трактор работает спокойно, как говорится, "без напряга". Кабина просторная, кондиционер работает. Машина оправдала ожидания на 100%".

Официальный дилер компании Ростсельмаш – АО "Тюменьагромаш" – готов закрыть потребности сибирских аграриев в качественной сельхозтехнике. Уже более 20 лет компания успешно работает на рынке АПК России и известна тем, что применяет комплексный подход в работе с клиентами: это консультации, своевременные поставки современной техники в хозяйства, оперативное сервисное обслуживание и программы поддержки.

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