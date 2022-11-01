Две тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Тюменской области до конца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Тюменской области до конца 2023 года. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 17 ноября.

В региональную программу капремонта включено 7,5 тыс. многоквартирных домов, она внедрена с 2015 года. Оператором стала некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области".

"Вся деятельность по планированию разбита на трехлетки. Первая была в 2015-2017 годах, вторая - в 2018-2020 годах, третья - в 2021-2023 годы. Каждая характеризуется возрастающим объемом работ. На первоначальном этапе мы стартовали с небольших цифр - было отремонтировано порядка 500 объектов за весь трехлетний период времени. Сейчас до конца 2023 года уже должны сделать две тысячи. Сюда входит проектирование и согласование с гражданами, управляющей компанией, подрядной организацией. Непосредственное выполнение самих работ, некоторые из них носят сезонных характер", - рассказал он.

Собственники около 500 многоквартирных домов копят деньги на своем счете, организовывают мероприятия по отбору подрядных организаций, проектированию, выполнению строительно-монтажных работ, по их приемке.

"Люди самостоятельно хотят управлять своими средствами. Однако в программе прописаны сроки работ по всем домам. Даже владелец спецсчета должен выполнить капремонт в те года, которые предусмотрены. Раньше сделать тоже можно, но обязательно не позднее сроков, указанных в программе", - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Посмотреть информацию о капитальном ремонте домов на 2023 год можно на сайте Фонда.

Виктория Макарова