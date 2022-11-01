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Тюменские юниоры проверят свои силы на первенстве России по дзюдо

Спорт, 18:21 20 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

16 комплектов наград первенства России по дзюдо среди юниорок и юниорок до 21 года разыграют во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске с 21 по 24 ноября. Тюменскую область представят 14 спортсменов, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Онлайн-трансляция на сайте Федерации дзюдо России в дни соревнований пройдет здесь. Начало 22, 23 и 24 ноября в 12 часов по тюменскому времени, финал - в 18 часов.

"Среди участников воспитанники "ЦОП "Тюмень-дзюдо", Центра дзюдо и ТВВИКУ. За последний месяц состоялись несколько тренировочных мероприятий, в том числе выездное, в городе Кемерово. Дзюдоисты подошли к борьбе в полной готовности, но делать заранее прогнозы мы не будем. Для них – это главный старт в текущем году. По его итогам будет сформирована сборная команда России на 2023 год. Учитывая в настоящее время ситуацию в спорте, в Красноярске примут участие сильнейшие дзюдоисты в данной возрастной группе. В связи с этим, не так-то просто окажется попасть на пьедестал. На татами ребята встретятся один на один со своими соперниками, а нам останется только наблюдать, переживать и поддерживать их. Надеемся, что они смогут показать все свое мастерство и завоевать награды", - прокомментировал заместитель директора по спорту "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Александр Андреевич Фирстов.

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