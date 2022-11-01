Более половины жалоб пациентов к страховщикам касаются несоблюдения стандартов оказания медпомощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более половины всех обращений пациентов в страховые медицинские организации составляют жалобы на несоблюдение порядка и стандартов оказания медпомощи, а также клинических рекомендаций. Всего по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 2022 году поступило более 3,5 млн. обращений по вопросам бесплатного оказания медпомощи по ОМС – это выше показателя 2020 года почти в 1,5 раза.

Эксперты ОМС составили рейтинг самых острых вопросов пациентов, а также рассказали о возможностях страховых медицинских организаций по решению трудностей в процессе получения медпомощи.

Чаще всего люди жалуются на то, что невозможно оперативно записаться к врачу. Вместе с тем, по закону, врач-терапевт должен принять в срок не более 24 часов с момента обращения в поликлинику, а "узкий" врач-специалист - в срок не более 14 рабочих дней с момента получения пациентом соответствующего направления. Если же у пациента острая боль, повышение температуры, то медицинская помощь оказывается без записи.

В большинстве таких случаев, по словам эксперта рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаила Пушкова, речь идет о неотложной медицинской помощи. "К сожалению, часто бывает так, эти сроки не соблюдаются, - отметил он. - В этом случае рекомендую обратиться к руководству медицинской организации, и если проблема на этом уровне не будет решена, тогда - в страховую медицинскую организацию. Страховые представители сделают все возможное, чтобы медицинская помощь была оказана в срок".

Еще одним важным вопросом для пациентов остается правомерность оплаты "из своего кармана" медицинской помощи, которая должна оказываться бесплатно. Это касается как ситуаций в поликлиниках - когда пациенту предлагают платный прием или обследование в случае его заинтересованности в сокращения сроков ожидания записи, или же предлагают оплатить выдачу определенного направлении или рецепта, так и лечения в стационаре - когда просят оплатить лекарственные препараты или медицинские изделия в период лечения.

"Все эти предложения являются нарушением прав пациента на получение бесплатной медицинской помощи, - пояснил Михаил Пушков. - Медицинские организации государственной формы собственности оказывают бесплатную медицинскую помощь, которая финансируется из бюджета, страховых взносов и других поступлений, и не имеют права подменять бесплатную помощь платной. Если у пациента есть показания, то медицинская помощь должна быть оказана бесплатно".

И если у пациента возникают сомнения в правомерности таких предложений со стороны медицинской организации также необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Если оснований для оплаты нет, то страховой представитель поможет разобраться в ситуации, переговорит с главным врачом или заведующим отделением, и вопрос будет решен.

Эксперты ОМС напоминают, что все виды диагностических и лечебных процедур, осуществленные по инициативе пациента при отсутствии медицинских показаний, он оплачивает сам из личных средств.

Но если пациенту отказано в бесплатном обследовании, и он сам его оплатит, но будут выявлены серьезные отклонения и установлено имеющееся заболевание, то он вправе написать жалобу в СМО и рассчитывать на возврат средств.