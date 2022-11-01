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Мобилизованный Тюменской области: "Не смог остаться в стороне и решил стать добровольцем"

Общество, 17:28 22 ноября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Мобилизованный Тюменской области рассказал, почему решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине.

"Это наша работа, поэтому я не смог остаться в стороне. Принял решение, что пойду добровольцем. Меня дома все поддержали. Меня ждут жена, сын, который тоже поступил в военную академию", – сказал мужчина.

Отдельно боец поблагодарил поваров, которые готовят для бойцов в пункте размещения, а также курсантов ТВВИКУ, которые делятся с военнослужащими опытом. "Курсанты ТВВИКУ – это, действительно, достойная смена, которая придет офицерам, уходящим в запас. Нас подготавливают настоящие специалисты", – добавил он.

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Мобилизованных поддерживают артисты и общественники Тюменской области. Концерты проходят каждую неделю.

"Казачья песня полностью отражает быт казачества и, конечно же, настраивает воина на победу. Мы желаем всем нашим ребятам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой!", – сказала руководитель театра казачьей песни "Яр-Хмель" Маргарита Кокорина.

Инна Пахомова

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