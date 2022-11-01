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В центре Тюмени будут проверять все машины с детьми

Общество, 10:26 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки на соблюдение правил перевозки детей ждут 23 ноября водителей в Центральном административном округе Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2022 году дети стали участниками 152 дорожно-транспортных происшествий, в них три ребенка погибли и 186 получили различные травмы, напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает тюменских родителей позаботиться о своих детях, обеспечив безопасность маленьких пассажиров в пути.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , перевозка детей , сплошные проверки

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