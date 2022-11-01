В центре Тюмени будут проверять все машины с детьми

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки на соблюдение правил перевозки детей ждут 23 ноября водителей в Центральном административном округе Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2022 году дети стали участниками 152 дорожно-транспортных происшествий, в них три ребенка погибли и 186 получили различные травмы, напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает тюменских родителей позаботиться о своих детях, обеспечив безопасность маленьких пассажиров в пути.