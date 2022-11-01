Походные печи и казаны отправили в зону СВО предприниматели Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семь походных печей для тюменских подразделений, находящихся в зоне специальной операции, изготовили предприниматели из Аромашевского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Некоторое время назад написал, что нашим подразделениям в зоне проведения специальной военной операции нужны походные печки. На них удобно разогреть пищу и высушить одежду и обувь. На этот призыв откликнулись предприниматели из Аромашевского района. Сотрудники одного из местных предприятий изготовили несколько печек. Чтобы успеть в срок, работали до глубокой ночи. Важный груз уже отправили в подразделения", — написал Александр Моор и поблагодарил земляков.

Конструкции печей легко собираются и разбираются. На них сделали дополнительные "ушки", чтобы солдаты смогли высушить обувь. "Их можно выдвигать и задвигать. Есть регулируемые по высоте ножки. Не нужно втыкать печку в землю. В комплекте совок и кочерга. Можно разогреть еду, покушать. Все для удобства!", — поделился водитель ИП Григорьева Анатолий Скоробогатов.

Аромашевцы также закупили для бойцов четыре печки, предназначенные для оборудования полевых бань.

Общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко рассказал, что один предприниматель из Тюмени также приобрел и передал 17 чугунных и алюминиевых казанов, половников и шумовок для приготовления и разогревания пищи. Еще один предприниматель изъявил желание передать набор ремонтных ключей для автослужбы рембата, который находится в ЛНР и выполняет боевые задачи.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

Инна Пахомова