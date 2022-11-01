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Тюменских старшеклассников приглашают в "Сириус" на курс журналистики и литературы

Общество, 09:31 28 ноября 2022

Физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте

Заявки на образовательную программу "Литературное творчество. Журналистика и медиа" центра "Сириус" могут подать учащиеся 8-11 классов до 22 декабря.

Участники смогут попробовать себя в роли профессиональных журналистов и станут частью редакторской группы, поработают с различными жанрами публицистики, говорят организаторы.

Для школьников пройдут цикл семинаров и мастер-классов по журналистике и редактуре текстов. Они поработают в мастерской, расширяющей и дополняющей возможности литературного творчества и взаимодействия с медиа. Станут активными участниками дискуссий и творческих акций, связанных с литературой и журналистикой.

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# центр Сириус , школьники

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