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В Тюменской области запущено три инвестпроекта в сфере агропромышленного комплекса

Экономика, 18:37 27 ноября 2022

vk.com/aminosib | Фото: vk.com/aminosib

Три инвестпроекта в сфере агропромышленного комплекса запущено в Тюменской области. Один из них - строительство завода по глубокой переработке гороха АО "ПРОТЕИНСИБ".

Агрохолдинг "Юбилейный" планирует начать работу завода в 2027 году. Это будет единственное подобное предприятие в стране. Его мощность составит 70 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект — более 7 млрд руб. Будет создано не менее 150 рабочих мест.

Также в этом году продолжилась реализация инвестпроекта "Племенной репродуктор индейки второго порядка на 12 млн. инкубационных яиц" в Исетском районе. Недавно предприятие запустили, участие в торжественном мероприятии принял президент страны Владимир Путин. Количество производимых ООО "Племенная индейка" яиц позволит снизить зависимость от импорта. Инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход на проектную мощность запланирован в IV квартале 2023 года. Строительство нового комплекса также позволит создать в сельской местности не менее 200 новых рабочих мест.

ООО "ТК ТюменьАгро" в этом году продолжило строительство четвертой очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Планируется дополнительное введение 18 га круглогодичного производства свежих томатов и черри в объеме около 9 тыс. тонн в год. При выходе на проектную мощность в 2024 году это позволит обеспечить население Тюменской области помидорами собственного производства на 116%.

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# АПК , инвестиционные проекты

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