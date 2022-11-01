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Семь несанкционированных мест выезда техники на лед выявлено в Тюменской области за неделю

Общество, 17:28 28 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь несанкционированных мест выезда техники на лед выявлено в Тюменской области в ходе проведения первого этапа акции "Безопасный лёд" с 21 по 27 ноября.

По информации регионального управления МЧС, рейды прошли в 1 тыс. 479 местах возможного выхода людей и выезда техники на лёд, выставлено 1 тыс. 376 запрещающих знаков и проведено 4 тыс. 550 профилактических бесед. Их участниками стали более 24 тыс. человек.

Инспекторы Центра ГИМС за этот период провели 27 патрулирований водных объектов, 349 бесед с тюменцами, 76 лекций и бесед в образовательных организациях и учреждениях, с вручением информационных памяток и инструктажами.

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# безопасный лед , ГУ МЧС России по Тюменской области

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