Семь несанкционированных мест выезда техники на лед выявлено в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь несанкционированных мест выезда техники на лед выявлено в Тюменской области в ходе проведения первого этапа акции "Безопасный лёд" с 21 по 27 ноября.

По информации регионального управления МЧС, рейды прошли в 1 тыс. 479 местах возможного выхода людей и выезда техники на лёд, выставлено 1 тыс. 376 запрещающих знаков и проведено 4 тыс. 550 профилактических бесед. Их участниками стали более 24 тыс. человек.

Инспекторы Центра ГИМС за этот период провели 27 патрулирований водных объектов, 349 бесед с тюменцами, 76 лекций и бесед в образовательных организациях и учреждениях, с вручением информационных памяток и инструктажами.