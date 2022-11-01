24 компании Тюменской области присоединились к Торгово-промышленной палате

| Фото: tyumen.tpprf.ru | Фото: tyumen.tpprf.ru

24 компании присоединились к Союзу Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Таким образом, общее количество участников объединения составляет более 800.

В числе новых участников - организации по производству мебели, представители гостиничного бизнеса, предприятия по изготовлению металлоконструкций, производству оборудования для обезвреживания нефтесодержащих отходов, а также компании, оказывающие услуги по юриспруденции, финансам, в области архитектуры, ИТ, медицины, организации массовых мероприятий и др.

В Торгово-промышленной палате Тюменской области отметили, что союз являет для предпринимателей надежным партнером и дает возможность стать частью команды единомышленников не только в рамках региона, но и на территории всей страны.