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24 компании Тюменской области присоединились к Торгово-промышленной палате

Экономика, 16:56 30 ноября 2022

tyumen.tpprf.ru | Фото: tyumen.tpprf.ru

24 компании присоединились к Союзу Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Таким образом, общее количество участников объединения составляет более 800.

В числе новых участников - организации по производству мебели, представители гостиничного бизнеса, предприятия по изготовлению металлоконструкций, производству оборудования для обезвреживания нефтесодержащих отходов, а также компании, оказывающие услуги по юриспруденции, финансам, в области архитектуры, ИТ, медицины, организации массовых мероприятий и др.

В Торгово-промышленной палате Тюменской области отметили, что союз являет для предпринимателей надежным партнером и дает возможность стать частью команды единомышленников не только в рамках региона, но и на территории всей страны.

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# бизнес-сообщество , предприятия , ТПП ТО

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