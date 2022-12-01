Восемь тюменских поисковиков наградили к 35-летию движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония награждения к 35-летию поискового движения Тюменской области прошла в правительстве региона 1 декабря. Награды восьми тюменским поисковикам вручил губернатор Александр Моор.

"Ваш вклад в патриотическое воспитание, бережное сохранение истории, памяти о павших воинах бесценен. Подняты и переданы к погребению более 11 тысяч солдат и офицеров Советской армии, возвращены имена 525 защитников Отечества. Огромная работа проводится вами по восстановлению судеб погибших и пропавших без вести бойцов. Хочу вспомнить добрым словом и почтить память настоящего патриота России Артура Ольховского, одного из основателей поискового движения Тюменской области. Сегодня его детище — Областной поисковый центр - носит его имя и достойно продолжает это святое дело, которому он посвяти свою жизнь", — отметил Александр Моор.

Ведомственный знак министерства обороны РФ "За отличие в поисковом движении" III степени вручили руководителю поискового отряда "Наша память" Абатского района Анатолию Бажину, памятный адрес коллективу Областного поискового центра вручен председателю регионального отделения "Поисковое движение России" Светлане Матвеюк.

Матвеюк рассказала, что на территории Тюменской области действует 21 поисковый отряд, в котором состоят 600 человек. Они занимаются не только полевым поиском, но и музейной, военно-мемориальной, архивной и просветительской работой. 80 % участников движения — школьники.

Многие проекты тюменских поисковиков стали брендами региона и презентованы на всероссийском уровне: агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира"; интернет-портал "Стена памяти" с информацией о земляках – участниках войны и тружениках тыла; "Школа реставратора", участники которой сохраняют артефакты, найденные на полях сражений; "Школа поисковика", направленная на подготовку школьников; полевая лаборатория по чтению солдатских медальонов; общественная приемная по установлению судеб участников Великой Отечественной войны.

Благодарность за личный вклад в дело увековечивание памяти защитников Отечества к 35-летию поискового движения Тюменской области от Поискового движения России вручили руководителю поискового отряда "Память сердца" Валентине Гавриловой (Тюмень); руководителю поискового отряда "Память" (Ялуторовск) Игорю Данилюку; руководителю поискового отряда "Кречет" (Тюмень) Андрею Ковалевскому; руководителю поискового отряда "Югра" (Уватского района) Татьяне Кухаренко; руководителю поискового отряда "Отчизна" (Тобольск) Павлу Малкину; специалисту Тюменского областного поискового центра Алексею Минину.

Вера Коршунова