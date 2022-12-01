Школу на 1200 мест возведут в "Ямальском 2" Тюмени к июлю 2023 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство школы на 1 тыс. 200 мест планируют завершить в Тюмени в районе улиц Арктической — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева к июлю 2023 года. Здесь расположится гимназия № 4.

"Полностью выполнен каркас здания, остекление. Запуск отопления позволил нам приступить к отделочным работам. В ближайшие дни ожидаем поставку керамической плитки. Идем на опережение графика строительства по чистовой отделке школы", — рассказал руководитель проекта по строительству школ компании "Сипэк" Андрей Круглов.

Это уже не первый объект, на котором компания заканчивает работы досрочно. Трудностей здесь нет, школа типовая, это не первый такой объект в Тюмени.

"Местные жители приходят и спрашивают, когда открытие. Думаю, для этого района объект актуальный. Возможно, здесь нужна не одна такая школа", — заключил Андрей Круглов.

Стоимость объекта — около 1 млрд 400 млн рублей. Строительство ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Из них в 2022 году на объект направят средства ИБК в размере 700 млн рублей.

"Тюменской области одобрено два инфраструктурных бюджетных кредита на общую сумму около девяти миллиардов рублей. В рамках первого ИБК на сумму шесть с половиной миллиардов рублей идет строительство сразу четырех объектов — это три дорожных объекта и школа. Инфраструктурные бюджетные кредиты — инструмент поддержки регионов РФ. Эта суммы, которые федеральный бюджет выдает под низкий процент — 3 процента. Область обязуется вернуть федерации эти деньги в течение 15 лет. Эти средства идут на ускорение развития инфраструктуры в новых жилых районах", — сообщили в пресс-службе Главного управления строительства.

Инна Пахомова