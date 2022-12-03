Тюменка Виктория Сливко стала второй в спринте на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате
| Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова
Тюменская спортсменка Виктория Сливко заняла второе место по итогам спринта на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате 3 декабря.
Как сообщает Союз биатлонистов России, первой стала Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, третье место - у Тамары Дербушевой, также свердловчанки.
В 14 часов стартовал мужской спринт. Трансляцию можно посмотреть здесь.
Напомним, индивидуальную гонку этапа Кубка России в Увате 1 декабря выиграл спортсмен из Санкт-Петербурга.