Тюменка Виктория Сливко стала второй в спринте на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате

| Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова

Тюменская спортсменка Виктория Сливко заняла второе место по итогам спринта на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате 3 декабря.

Как сообщает Союз биатлонистов России, первой стала Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, третье место - у Тамары Дербушевой, также свердловчанки.

В 14 часов стартовал мужской спринт. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, индивидуальную гонку этапа Кубка России в Увате 1 декабря выиграл спортсмен из Санкт-Петербурга.