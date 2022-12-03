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Тюменка Виктория Сливко стала второй в спринте на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате

Спорт, 14:07 03 декабря 2022

Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы администрации Уватского района Вячеслава Елизарова

Тюменская спортсменка Виктория Сливко заняла второе место по итогам спринта на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате 3 декабря.

Как сообщает Союз биатлонистов России, первой стала Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, третье место - у Тамары Дербушевой, также свердловчанки.

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В 14 часов стартовал мужской спринт. Трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, индивидуальную гонку этапа Кубка России в Увате 1 декабря выиграл спортсмен из Санкт-Петербурга.

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# биатлон , Виктория Сливко

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