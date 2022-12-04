На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск выставляют знаки допустимой скорости 100 км/час
На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск с 15 по 118 километр легковым автомобилям разрешено двигаться со скоростью до 100 км/час. Часть соответствующих знаков уже установлена, сообщает региональная ГИБДД.
Остальные должны появиться до конца 2022 года. При этом скорость грузовиков остается прежней - не более 90 км/час.
"Решение об увеличении скорости для легковых автомобилей принято после реконструкции трассы: она была расширена до четырех полос, установлено разделительное ограждение, что устранило встречный разъезд и сделало дорогу более безопасной", - пояснили госавтоинспекторы.
Водителям напоминают о соблюдении дистанции.