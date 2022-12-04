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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск выставляют знаки допустимой скорости 100 км/час

Общество, 18:23 04 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск с 15 по 118 километр легковым автомобилям разрешено двигаться со скоростью до 100 км/час. Часть соответствующих знаков уже установлена, сообщает региональная ГИБДД.

Остальные должны появиться до конца 2022 года. При этом скорость грузовиков остается прежней - не более 90 км/час.

"Решение об увеличении скорости для легковых автомобилей принято после реконструкции трассы: она была расширена до четырех полос, установлено разделительное ограждение, что устранило встречный разъезд и сделало дорогу более безопасной", - пояснили госавтоинспекторы.

Водителям напоминают о соблюдении дистанции.

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# ГИБДД Тюменской области , скорость , трасса , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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