Тюменские студенты разработали проекты Солнечной аллеи и зеленого лабиринта

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Решения по созданию "Солнечной аллеи" на проезде Солнечном, благоустройству футбольного поля и прилегающей территории возле лицея № 81 предложили студенты Тюменского государственного университета. Свои проекты они представили экспертам из разных ведомств города в рамках элективов "Экологический урбанизм", "Экологический и сельский туризм: правовые основы".

По информации пресс-службы вуза, студенты также разработали и презентовали проекты по оформлению пришкольной территории в Ямальском мкр, редевелопменту территории с озером по улице 50 лет ВЛКСМ, 81а. Наибольший интерес у экспертов вызвали проекты по созданию общественного пространства и благоустройству привокзальной площади, предложение по оформлению нестационарных объектов в городе, а также проект создания зеленого лабиринта.

После защиты заместитель главы города Тюмени Владимир Третьяков предложил авторам направить подготовленные проекты в администрацию для рассмотрения.

Для проектной деятельности в рамках курса "Экологический и сельский туризм: правовые основы" студенты выбрали заказник "Бердюжский", Абалакский природно-исторический заказник, памятники природы "Полуяновский бор", озеро Соленое. Эксперты особо отметили работы по заказнику "Окуневский", "Центр экологического туризма и выживания в дикой природе" на территории заказника "Абалакский"; по сельскому туризму – "Глэмпинг "Этномир", "По следам Сибирского ханства", а также находящийся в стадии реализации семейный проект "Глэмпинг Новокаменский".