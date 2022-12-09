Тюменская компания "Браст Фанера Сервис" единственная в России производит акустические декоративные панели

| Фото: ООО «Браст» | Фото: ООО «Браст»

Акустические декоративные панели из отечественного сырья выпускает компания "Браст Фанера Сервис". Это единственный производитель в России таких панелей.

По словам учредителя ООО "Браст" Раймондса Струпки, аналогов на отечественном рынке тюменским панелям нет и они очень востребованы. Панели звукопоглащающие, ударопрочные, влагостойкие, экологичные, легкие и простые в установке. При монтаже не нужны гвозди и сверла. Их можно использовать в частных и многоквартирных домах, на промышленных объектах, в концертных залах, кинотеатрах, в переговорных комнатах, студиях звукозаписи, в детских комнатах и учреждениях.

"Пробные образцы стеновых панелей были представлены нашим потенциальным партнерам в Киргизии и Казахстане, заключены предварительные договоренности по поставкам. В третьем квартале 2022 года объем производства достиг 700 квадратных метров. В следующем году планируем увеличить объем производства до 1 тысячи 800 квадратных метров. Также мы являемся крупнейшими дистрибьюторами фанеры в Тюменской области", - добавил он.

Для запуска производства компания при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приобрела новое оборудование: фрезерный станок с ЧПУ Winner Hybrid 2030 AVT и форматно-раскроечный станок Class PX 350I.

"Производство безотходное: опил упаковывается в мешки и продается для нужд населения, обрезки повторно используются для производства тары", - отметил Раймондс Струпка.

ООО "Браст" начала активную деятельность с продажи древесных и плитных материалов с 2012 года. С 2014 года начала осуществлять распиловку материалов под размер заказчика, производство сувенирной и производственной тары для нужд нефтегазового сектора и одновременно развивала дистрибьюторскую сеть продаж с крупнейшими производителями фанеры в России. В 2020 году компания открыла филиалы в Екатеринбурге и Челябинске. В начале 2021 года началось строительство новых площадей для производственного цеха и складских помещений. Также имеется сертификация FSC в цепочке поставок экологически чистой древесины.

В 2022 году ООО "Браст" с акустическими декоративными панелями стала победителем конкурса "Тюменская марка-2022".

Ирина Шемякина