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Фото тюменских медиков стали финалистами национального конкурса

Общество, 11:18 09 декабря 2022

photo.mednet.ru | Фото: photo.mednet.ru

Три фотографии медицинских работников Тюменской области стали финалистами конкурса Минздрава России "Медики на работе".

В номинации "Главный врач - тоже врач" в финал вышло фото, сделанное пресс-секретарем областной больницы № 4 Жанной Стрижак. На снимке запечтален новорожденный малыш и врачи, которые помогли ему появиться на свет.

Также финалистами стали фото Надежды Куприной из Тюмени в номинации "Живые эмоции" и Александра Гартунга "Папа, мама, я - медицинская семья" из Ишима.

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Отметим, в конкурсе мог участвовать любой, кто причастен к системе здравоохранения, живущий в пределах Российской Федерации. Жюри отбирало самые оригинальные, интересные и яркие фотографии из врачебной практики.‎

На сайте конкурса стартовало народное голосование за Гран-при , 1, 2 и 3 места.

Победители конкурса получат специальные призы от организаторов. ‎

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# медики , фотоконкурс

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