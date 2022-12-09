Фото тюменских медиков стали финалистами национального конкурса

| Фото: photo.mednet.ru | Фото: photo.mednet.ru

Три фотографии медицинских работников Тюменской области стали финалистами конкурса Минздрава России "Медики на работе".

В номинации "Главный врач - тоже врач" в финал вышло фото, сделанное пресс-секретарем областной больницы № 4 Жанной Стрижак. На снимке запечтален новорожденный малыш и врачи, которые помогли ему появиться на свет.

Также финалистами стали фото Надежды Куприной из Тюмени в номинации "Живые эмоции" и Александра Гартунга "Папа, мама, я - медицинская семья" из Ишима.

Отметим, в конкурсе мог участвовать любой, кто причастен к системе здравоохранения, живущий в пределах Российской Федерации. Жюри отбирало самые оригинальные, интересные и яркие фотографии из врачебной практики.‎

На сайте конкурса стартовало народное голосование за Гран-при , 1, 2 и 3 места.

Победители конкурса получат специальные призы от организаторов. ‎