Мини-наличники для декора научатся создавать тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцам дали рекомендации по выбору живой елки

Мастер-класс "Сквозь морозные узоры…" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени 21, 27, 28 декабря, а также 5, 6, 12, 13 января в 15 часов. Участники встречи узнают об особенностях тюменского деревянного зодчества и создадут деревянный наличник своими руками, который станет украшением новогоднего интерьера или елки.

"Слово "наличник" происходит от слова "лик", что означает лицо. Во многих городах нашей страны такие окошки было принято обрамлять замысловатым деревянным декором. Не стал исключением и дом Колокольниковых. Фасад здания, где находится музей, оформлен в стиле барокко и неоклассицизма с элементами традиционной тюменской резьбы, а его наличники — одни из самых богато декорированных в Тюмени", - говорят организаторы.

Стоимость участия в мастер-классе — 450 руб./чел. Возрастное ограничение: 6+.