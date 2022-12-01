Тюменцам дали рекомендации по выбору живой елки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

За неизменным атрибутом Нового года — елкой — лучше идти после 20 декабря. Елка, купленная раньше, может осыпаться до окончания новогодних праздников. Такой совет дали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Прежде всего, тюменцам советуют приобретать срубленные хвойные деревья только на официально установленных для этого администрацией города местах. В этом случае торговля проходит легально, реализуемый товар подлежит контролю.

"Продавец заготовленной в соответствии с требованиями закона елки в обязательном порядке должен иметь документы или копии документов, позволяющих четко идентифицировать, где, когда и кем было срублено дерево. При покупке новогоднего дерева покупатель вправе требовать товарный или кассовый чек. Как и на любой другой товар на реализацию елок распространяются положения закона "О защите прав потребителей" и правил продажи отдельных видов товаров", — рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

К выбору символа главных новогодних праздников люди зачастую подходят внимательно. Специалисты напомнили, на что стоит обратить внимание при покупке. Свежее дерево должно быть пушистым и пахучим. При растирании нескольких хвоинок в ладонях ощущается характерный запах. Ветви должны быть гибкими. От елки стоит отказаться, если ее ветки сухие и ломаются при минимальном усилии. Выбирать елку необходимо с ровным, достаточно толстым стволом без трещин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При покупке можно попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав. Чтобы новогоднее дерево радовало членов семьи дома дольше, необходим уход. "Следует обязательно дать дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон. Не стоит заносить дерево с холодной улицы сразу в дом, от этого у него могут опасть иголки. По этой же причине не нужно ставить дерево у батареи", — советуют специалисты.

Дополнительно можно приобрести подставку с резервуаром для воды, которая станет надежной опорой для новогоднего дерева. Перед установкой рекомендуется обновить линию среза, снять кору у основания: это поможет елке впитывать влагу и дольше оставаться свежей.

Тюменцы могут приобрести и искусственную ель. Эти изделия разной ценовой категории можно встретить в магазинах города, в том числе специализированных.

Инна Пахомова