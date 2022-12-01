Где и по какой цене купить искусственную елку в Тюмени?

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 500 рублей стоит декоративная елочка высотой до одного метра в Тюмени, цена за искусственную ель выше метра достигает 30 тыс. рублей. Стоимость зависит от цвета, размера, декора, ширины нижнего яруса, материала и способа крепления ветвей.

Основных материалов для веток три: леска, ПВХ и литье. Они встречаются как в "чистом" виде, так и в комбинациях. В первом случае веточки чаще жесткие и колючие. В ПВХ витая проволока, но пленка, накрученная на нее, тонкая и мягкая. Литье - самый дорогой и естественно выглядящий материал. Основа у веточек прокрашивается коричневой краской, иголки объемные, но не колючие, легко сминаются и быстро восстанавливают форму.

Магазины предлагают тюменцам широкий выбор товаров для праздника. Корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" решила узнать, где и по какой цене купить искусственную елку в Тюмени.

Так, в Rich Family можно приобрести ель до метра от 450 рублей, а самый высокий ценник на ель до метра "Орион" - 4 тыс. 779 руб., но она состоит на 100 % из литых веточек. Выше метра самая дешевая ель Viola продается за 1 тыс. 300 руб. Самая дорогая в этом гипермаркете 2 м 30 см - Tiffany. За нее придется отдать более 26 тыс. руб.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В "Галамарте" продается новогодний атрибут, сделанный в основном из ПВХ. Стоимость от 1 тыс. 999 руб. до 4 тыс. 319 руб. Все они выше метра. Ассортимент среди низких елей небольшой - за 30-сантиметровую елочку в мешочке из полиэстера и пластика просят около 230 рублей. Такую можно поставить на новогодний стол или полку.

В "Ашане" выбор декоративных елок до метра больше, изготовлены они из ПВХ. Цена: от 95 до 400 рублей. Есть как с украшениями, так и обычные зеленые или белые. Что касается искусственных елей выше метра, то, например, с белым напылением продается за 1 тыс. 890 рублей, но самая дешевая на сегодняшний момент по скидке Actuel. Цена 1 тыс. 512 руб., высота - 1 м 80 см. Такой же длинны и "Бифорес", но за нее придется отдать около 9,5 тыс. рублей. Дороже она из-за того, что сделана из ПВХ и литья.

В "Леруа Мерлен" большой выбор искусственных елок выше метра. Тюменцам представлены ели с шишками, белые, зеленые с имитацией заснеженности и без нее. Тип материала также разный. В среднем стоимость составляет 4 тыс. рублей. Отметим, что на сайте магазина количество товара в разы шире. Кроме этого, купить онлайн можно и на сайте Hoff. Цены варьируются от 500 руб. до 33 тыс. руб.

Специализированный магазин 101 zima в Тюмени кроме обычных предлагает ель светодиодную. Ее длина начинается от 45 сантиметров до 1,2 м. Цена составит от 1 тыс. 490 до 3 тыс. 600 рублей.

Кроме этого, в городе работают различные ярмарки, где можно приобрести зеленую красавицу. К примеру, в ТРЦ "Кристалл" ели из литья продают от 1 тыс. 500 до 27 тыс. рублей. В ЦУМе диапазон цен примерно такой же. А еще в декабре в торговом центре продают 6-метровую ель без украшений. Ее цена составляет 150 тыс. рублей.

Напомним, что в ЦУМе на новогодней ярмарке представлено более двух тысяч предметов новогодней атрибутики.

Виктория Макарова