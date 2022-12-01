Ледовый городок создают скульпторы на площади 400-летия Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ледовый городок создают скульпторы на площади 400-летия Тюмени. Над заячьей семьей изо льда трудится вместе с напарником уроженец Тобольска, житель Краснодарского края Роман Корепанов.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он рассказал, что второй год сотрудничает с компанией "ЭТОЛЁД" из Екатеринбурга, которая по контракту работает над созданием тематического сказочного ледового городка в Тюмени.

"Я работаю над символом Нового года – заяц и его семья. Нам дали готовый эскиз. Лед привезли из Екатеринбурга. Он чистый, прозрачный. Для нас важно, чтобы было меньше так называемого сала или шуги. Это и для инструмента важно, чтоб не тупился. И работа будет выглядеть красиво", - говорит Роман.

Два дня он с напарником вытачивал основные детали композиции. Как только грани наведем, добавляет мастер, подрядчик организует подсветку, и фигуры засияют.

С детства Роман Корепанов увлекался резьбой по кости. Его учителем был один из самых лучших мастеров Тобольска - Юрий Климов. Практиковался Роман на Тобольской косторезной фабрике. Также занимался сценографией, аэрографией, скульптурой, в том числе снежной.

В 2021 году попробовал себя резчиком по льду – понравилось. Роман надеется, что не последний раз прилетает в Тюмень, чтобы в канун Нового года подарить горожанам яркие и позитивные эмоции от своих ледовых работ.

Анжела Лебедева