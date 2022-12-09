В Тюмени в парке Пограничников установили семиметровую елку

| Фото: администрация города | Фото: администрация города

Семиметровую елку из Пермского края привезли в парк Пограничников в Тюмени. Ее украсят, как только она расправит ветки, сообщает администрация города.

28 декабря Центр татарской культуры проведет здесь новогодние мероприятия. Начало запланировано на 12 часов.

Напомним, парк Пограничников открыт в Тюмени после благоустройства бывшего сквера. Все работы выполнены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Эту территорию тюменцы выбрали для благоустройства в 2022 году голосованием, проходившем на городском портале "Я решаю!".

Всю зиму в обновленном парке тюменцы смогут кататься с новой деревянной горки, высота ее ската – 3,4 метра. Здесь установлена детская игровая зона, рядом на новой спортплощадке можно сыграть в футбол или баскетбол, позаниматься на тренажерах или турниках.