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Экологичные елочные игрушки выставят на ярмарке в Тюмени пожилые люди

Общество, 14:26 09 декабря 2022

из сообщества "ДЕДский сад | Центр для пожилых в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ДЕДский сад | Центр для пожилых в Тюмени" во ВКонтакте

Экологичные елочные игрушки смогут приобрести тюменцы на благотворительной ярмарке "Новогодние подарки от бабушки" в ТРЦ "Кристалл" 11 декабря с 11 до 19 часов.

Создавали изделия пожилые люди с деменцией и болезнью Альцгеймера, которые посещают детский сад "Посиделки" на протяжении ноября. В качестве материала брали джут, шерсть. "Делали небъющиеся игрушки, чтобы порадовать близких. Заметили, что у пенсионеров хорошо получается, дело приносит им удовольствие, и решили организовать ярмарку для широкого круга лиц. Пожилым людям важно, что то, что они сделали своими руками, люди покупают", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор ярмарки Гульнара Богатова.

К участию в ярмарке пригласили и мастериц пенсионного возраста, которые создают интересные вещи. Одни принесут на продажу изделия из бисера, другие — подушки.

Вырученные от продажи изделий средства пойдут на чаепитие: пожилым мастерам накроют праздничный стол перед Новым годом.

Ярмарка развернется на первом этаже торгово-развлекательного центра. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# праздник , ярмарка

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