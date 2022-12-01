В Тюменской области проверят более 70 точек продажи пиротехники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 точек продажи пиротехники проверят сотрудники МЧС в Тюменской области. Профилактические рейды организуют совместно с полицейскими.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал старший инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Обоймов.

Рейды носят профилактический характер, сотрудники МЧС консультируют и информируют индивидуальных предпринимателей и продавцов. В частности, им запрещено продавать пиротехнику молодым людям, которым не исполнилось 16 лет. Инспекторы проверят условия хранения петард, фонтанов, салютных батарей и других позиций, разрешительные документы. В случае выявления грубых нарушений информацию направят в прокуратуру. Рейды продлятся предположительно до конца декабря.

Жителям Тюменской области напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при запуске фейерверков. Покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах, при этом необходимо проверять срок годности и сертификат соответствия изделия. Нельзя носить пиротехнику в карманах, разбирать ее, хранить нужно как можно дальше от источников огня. При сильном порывистом ветре лучше отказаться от использования пиротехнических изделий.

Добавим, запрещено запускать пиротехнические изделия возле жилых домов, газопроводов, линий электропередач. Специально отведенные площадки для этого определят вместе с администрацией города.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что в регионе запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возможных пожаров или травматизма, связанного с использованием пиротехнических изделий. Сейчас сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы совершают визиты в места проведения новогодних массовых праздников, дошкольные, школьные учреждения, где также проведут предновогодние события.

Инна Пахомова