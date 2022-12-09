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Тоболяка за вылов краснокнижного осетра оштрафовали на 10 тысяч рублей

Происшествия, 18:52 09 декабря 2022

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

61-летний житель Тобольска выловил краснокнижного сибирского осетра на территории Уватского района. Ущерб составил 481 тыс. рублей.

По информации региональной прокуратуры, в ходе предварительного расследования мужчина полностью возместил ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, раскаяния и возмещения обвиняемым ущерба, освободил его от уголовной ответственности и назначил штраф 10 тыс. рублей.

Моторную лодку и донную рыболовную сеть конфискованы. Постановление суда не вступило в законную силу.

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# прокуратура Тюменской области , сибирский осетр

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