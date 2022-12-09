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Памятник Сергею Корепанову открыли в Салехарде

Губернатор, 18:47 09 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Памятник Сергею Евгеньевичу Корепанову открыли в Салехарде 9 декабря. На Ямале он начинал свой трудовой путь.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем телеграм-канале.

"Очень правильное место, чтобы увековечить память этого замечательного человека. Неслучайно памятник открыли в преддверии Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Сергей Евгеньевич сделал многое для становления этого сурового северного края", - сказал глава региона.

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Сергей Евгеньевич Корепанов 24 года был председателем Тюменской областной думы. В Тюмени в его честь названа улица.

"В перспективе это будет одна из красивейших улиц. Она находится в активно застраиваемом районе города. Сергей Евгеньевич очень хорошо знал историю, уважал ее, но он всегда смотрел в будущее. Будем жить и работать так, чтобы воплотить в жизнь все его мечты", - говорит Александр Моор.

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# Александр Моор , Сергей Корепанов

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