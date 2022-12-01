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В Тюменской области на 5,6 процентов вырос объем услуг общественного питания

Экономика, 16:36 10 декабря 2022

Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

На 5,6 процентов вырос объем услуг общественного питания в Тюменской области в 2022 г. Кроме того, ресторанная сеть приросла не одним новым объектом.

"Динамика количества предпринимателей и объектов в отрасли общественного питания в 2022 году положительная. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, с начала этого года в регионе ресторанов, кафе и баров увеличилось на семь. В прошлом году их насчитывалось две тысячи", – пояснили в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Также в ведомстве отметили, что за текущий год не только сохранился, но и увеличился спрос на услуги заведений общественного питания, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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# общепит , рестораны

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