Водителям Тюменской области напоминают о штрафах через СМС

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Через СМС-уведомления напоминает о неоплаченных штрафах водителям Госавтоинспекция Тюменской области. Таким способом собственников транспорта извещают о нарушениях, которые зафиксированные камерами на дорогах региона.

В ведомстве отмечают, что услуга позволяет автолюбителям вовремя получать информацию. Таким образом, они смогут оплачивать штрафы в течение 20 дней, когда предусмотрена 50% скидка. При этом, сам штраф доставляется заказным письмом Почтой России или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах.

Посмотреть и проверить дополнительную информацию о назначенном штрафе можно через Госуслуги или официальный сайт Госавтоинспекции, а также, обратившись в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тюменской области в г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45.