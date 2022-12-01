  • 10 декабря 202210.12.2022суббота
  • USD62,3813
    EUR65,8407
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Водителям Тюменской области напоминают о штрафах через СМС

Общество, 19:33 10 декабря 2022

t-l.ru

Через СМС-уведомления напоминает о неоплаченных штрафах водителям Госавтоинспекция Тюменской области. Таким способом собственников транспорта извещают о нарушениях, которые зафиксированные камерами на дорогах региона.

В ведомстве отмечают, что услуга позволяет автолюбителям вовремя получать информацию. Таким образом, они смогут оплачивать штрафы в течение 20 дней, когда предусмотрена 50% скидка. При этом, сам штраф доставляется заказным письмом Почтой России или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах.

Посмотреть и проверить дополнительную информацию о назначенном штрафе можно через Госуслуги или официальный сайт Госавтоинспекции, а также, обратившись в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тюменской области в г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , госуслуги , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 10.12.2022Ледовый городок создают скульпторы на площади 400-летия Тюмени
20:34 10.12.2022В "Конторе пароходства" подведут итоги киноклуба 17 декабря
19:33 10.12.2022Водителям Тюменской области напоминают о штрафах через СМС
18:39 10.12.2022Кофе с кардамоном и чай с имбирем согреют тюменцев в морозы